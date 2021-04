Encontro de Ilustradores homenageia bibliotecas do DF e projeta doação

CB Correio Braziliense

'Infinito Particular' é uma ilustração de Clara Vida, artista convidada a participar do projeto - (crédito: Internet / Reprodução)

O projeto ‘Encontro de Ilustradores’ veio com o objetivo de fomentar o mercado editorial brasileiro e incentivar o hábito da leitura. No total foram 12 encontros que contaram com a participação de Maurício Planel, Rubem Grilo, Clara Vida, Ciça Fittipaldi, Mariana Massarini, Caramurú Baumgartner, Roger Mello, Jô Oliveira, Fernando Lopes e Valdério Costa. O evento foi transmitido pelo canal do YouTube e os vídeos continuam disponíveis para o público.



Durante os encontros, os artistas falaram sobre histórias em quadrinhos, ilustração científica, design gráfico, arte indígena, charge e cartoon, entre outros temas. O evento foi feito em homenagem à Biblioteca Pública de Ceilândia Carlos Drummond de Andrade, a Biblioteca Pública do Guará e a Biblioteca Pública de Brasília. Ao final, cada instituição recebeu uma estante com 20 livros ilustrados. O projeto foi feito com recursos do FAC (Fundo de Apoio à Cultura) do Distrito Federal.