Disney anuncia datas e preço de 'Viúva Negra' e 'Cruella' no streaming

'Cruella' é estrelado por Emma Stone



A Disney anunciou as novas datas de lançamento dos filmes Viúva Negra e Cruella, além de revelar que ambos os filmes serão lançados simultaneamente no cinema e no Premier Access do Disney Plus, cujo valor de aluguel para cada filme é de R$69,90 no Brasil. Cruella tem estreia agendada para 28 de maio de 2021, enquanto Viúva Negra foi adiado em dois meses e chega às telas em 9 de julho de 2021.

O Premier Access é um recurso dentro da plataforma do Disney+ que controla o acesso aos novos conteúdos mediante pagamento de uma taxa adicional, isto é, um valor além da assinatura do streaming. Ao realizar a compra do filme, é possível assistir ilimitadas vezes, desde que mantenha a assinatura do Disney+ Ativa.

Cruella é protagonizado por Emma Stone e ambientado na década de 1980. A história mostrará uma jovem Estella, nome de batismo da vilã, vivendo nas ruas de Londres e andando acompanhada de encrenqueiros. Em Viúva Negra, Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff. A personagem precisa confrontar com episódios da história dela, quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado.