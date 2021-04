Com destaque para 'O céu da meia-noite', VES Awards anuncia vencedores

CB Correio Braziliense

(crédito: Philippe Antonello/Netflix)

O sindicato dos profissionais de efeitos especiais norte-americanos anunciou os vencedores da premiação anual VES Awards. O longa original da Netflix O céu da meia-noite, dirigido por George Clooney, se sagrou o vencedor da categoria principal em filmes, enquanto The Mandalorian levou nas séries. Em animação o prêmio ficou com Soul.

A premiação vai muito além de apenas apontar os melhores em efeitos visuais no ano. As partes do trabalho destes profissionais são destrinchadas em várias categorias que são distribuídas para filmes distintos. O céu da meia-noite, por exemplo, ganhou outro prêmio além do principal da noite, o de Melhor modelo em filme fotoreal ou animação.

Termômetro para o Oscar

Com a vitória no prêmio do sindicato, O céu da meia-noite sai na frente na corrida pelo Oscar, que disputa com Problemas monstruosos, O grande Ivan, Mulan e Tenet, único a também concorrer ao VES Awards.

Vale lembrar que os vencedores dos prêmios de sindicato são amplamente favoritos nas categorias do Oscar, até porque muitos dos membros da Academia também fazem parte dos sindicatos. Um exemplo claro é que nos últimos 18 anos, 10 vencedores do VES também levaram o Oscar. O que não dá certeza de que O céu da meia-noite vai ganhar a categoria, afinal em 2020 O rei leão ganhou o sindicato, mas 1917 saiu com o Oscar.