"Montero", single 'satânico' de Lil Nas X, chega ao topo da Billboard

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

O novo single de Lil Nas X, intitulado MONTERO (Call me by your name), estreou no topo da Billboard Hot 100, cumprindo a expectativas dos fãs. A música recebeu cerca de 46,9 milhões de reproduções somente nos Estados Unidos, durante primeira semana após o lançamento. O artista ultrapassou Justin Bieber, que ocupava o primeiro lugar no ranking.





Clipe polêmico

O lançamento do clipe gerou algumas polêmicas, já que Nas X aparece no vídeo indo do céu ao inferno dançando no colo de uma figura apresentada como o diabo. A produção com impressionantes efeitos visuais faz referências bíblicas e da mitologia grega, além de falar abertamente sobre sexualidade. A ideia de que o vídeo seria satanista foi abraçada pelo cantor, que lançou uma edição limitada de um "Nike do Satanás".





O artista afirma que a música é dedicada a ele mesmo quando tinha 14 anos e no lançamento afirmou: "Na vida a gente esconde a pessoa que a gente não quer que o mundo veja, prende, diz não e a bane, mas aqui, não. Bem-vindo a Montero".

Esta já é a segunda vez que o cantor chega na primeira posição das paradas mais importantes da indústria da música. A primeira vez foi em 2019 quando o hit Old town road dominou o ranking por 19 semanas. Na ocasião, a música se tornou a que ficou por mais tempo no topo da lista.

A nova música ganhou ainda uma versão heavy metal, feita por fãs nas redes sociais. Nas X aprovou a versão metal e compartilhou o vídeo: "Pesado".