Poeta José Carlos Capinan receberá homenagem de fundação

CB Correio Braziliense

Compositor baiano Capinan será homenageado online - (crédito: Victor Carvalho/ Divulgação)

O poeta, escritor e compositor baiano José Carlos Capinan receberá homenagem da Fundação Astrojildo Pereira (FAP) em evento on-line, hoje (7/4), às 17 horas.

Capinan, que também é jornalista, tem uma trajetória de contribuições para a cultura, poesia, música e literatura brasileiras. Ele já escreveu músicas para cantores nacionalmente conhecidos, como Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Jards Macalé, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, João Bosco e Roberto Mendes.

Além disso, o poeta sempre defendeu a democracia e a justiça social. Por isso, o encontro virtual Capinan 80 anos: Vida e poesia. Uma conversa com o poeta, compositor e escritor José Carlos Capinan será transmitido pelo site e canal da FAP no YouTube, assim como no perfil da entidade no Facebook, simultaneamente, para homenagear a grande contribuição do poeta para o país.