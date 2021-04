MC Bockaum lanÃ§a mÃºsica inspirada no site 'RazÃµes para acreditar'

N » Naum Giló*

MC Bockaum lança obra com caráter beneficente - (crédito: Alex Oliveira/ Divulgação)

O funkeiro brasiliense MC Bockaum lançou música inspirada no site Razões para Acreditar, que veicula apenas notícias boas como forma de mostrar que o mundo não está tão ruim quanto imaginamos. Todo o valor arrecadado com o lançamento será doado para os projetos da VOAA, plataforma de financiamento coletivo do Grupo Razões, que ajuda pessoas com necessidade de amparo financeiro. A música está disponível nas plataformas Spotify, YouTube e Show.co.

"No começo deste ano, após alguns problemas pessoais, veio a inspiração da música, que ficou pronta em uma semana. Entrei em contato com o CEO do Razões para Acreditar e ele adorou", conta Bockaum, que sempre se emocionou com as histórias que vê na página que ele segue desde 2017.

O MC diz que tem recebido um retorno positivo do público que vê na canção, também chamada Razões para acreditar, um sopro de esperança, principalmente para aqueles que passam dificuldades no período de pandemia. Ele mesmo enfrentou problemas devido à paralisação de eventos culturais por causa das medidas de restrição.

Alguns artistas já se uniram à causa da música e publicaram vídeos nas redes sociais em apoio à iniciativa, como o cantor Buchecha e o apresentador André Vasco.

MC Bockaum

Apesar de ser conhecido pelo trabalho no funk, Anderson Azevêdo Gonçalves, o Bockaum, começou sua carreira no pagode em 2000. Com 17 anos, já se destacava como vocalista do grupo Magia Popular, que fez relativo sucesso no Distrito Federal.

Mas, em 2008, se rendeu ao funk, e assim nasceu o MC Bockaum. Ele passou a ser convidado para tocar em casas de shows em Brasília e pelo Brasil. Ainda em 2008, teve a primeira parceria musical com o referencial e falecido ícone do funk, Mister Catra. "Ele ajudou bastante na minha carreira com conselhos valiosos", lembra o MC.

Confira a música Razões para acreditar

Razões para Acreditar

MC Bockaum. Disponível no YouTube, Spotify e Show.co.



* Estagiário sob a supervisão de Ricardo Daehn.