Nascem os gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek: "Estamos todos bem"

VO Victória Olímpio

Andréia Sadi deu a luz nesta quarta-feira (7/4) aos gêmeos Pedro e João, filhos de André Rizek. A informação foi confirmada nesta manhã durante o programa Seleção SportTV, do Sport TV, canal que o jornalista trabalha.

"O nascimento de João e Pedro, os filhos de André Rizek e Andréia Sadi, eles nasceram agora pela manhã, passam muito bem. Andréia Sadi passa muito bem. Os gêmeos passam muito bem. O pai eu imagino que esteja muito bem também", comentou Gabriela Moreira, colega de emissora. Segundo ela, os gêmeos nasceram bem e saudáveis, pesando 2,800kg e 3,155kg.

Os gêmeos nasceram em uma data simbólica para o casal: o dia do jornalista. "Nascem no dia 7 de abril, no dia do jornalista. Essa nossa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante, e ai eu diria que é um recado para o mundo: a gente resiste e a gente se multiplica. E eles se multiplicaram de Andréia Sadi e André Rizek. Portanto vida longa a nossa profissão", comentou ainda Gabriela.

No Instagram, André compartilhou foto com a esposa afirmando estar tudo bem: "Estamos todos super bem, mamãe e os moleques - que são gigantes. Nossa gratidão eterna, doutor Renato Kalil, a você e toda a equipe que nos atendeu, maravilhosa. A trilha sonora “viva o povo brasileiro” já começou aqui no quarto, com Gil, Caetano, Bethânia, Chico, Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Chico Science e Tim Maia. Obrigado", escreveu o jornalista.





De acordo com a jornalista Natuza Nery, amiga do casal, Pedro nasceu um pouco antes do irmão. Andréia ainda não comentou nas redes sociais sobre o nascimento dos filhos.