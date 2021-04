Na web, 'Contos de areia' percorre a trajetória de Toninho Nascimento

CB Correio Braziliense

(crédito: Contos de areia/ Divulgação)

Como parte da reexibição da websérie Contos de areia, de autoria do sambista Toninho Nascimento, os produtores e músicos Nando Mattoso e Camilo Árabe dão continuidade a lançamentos de episódios da última temporada do projeto nesta quinta (8/4) e no domingo (11/4). O público pode assistir por meio do canal do YouTube do Coletivo Sindicato do Samba, sempre às 21h. Episódios anteriores podem ser acessados a qualquer momento no mesmo canal.

Nesta quinta-feira (8), sai o penúltimo capítulo da série intitulado Aquarela da Amazônia, que descreve a produção musical de Toninho Nascimento e parceiros mais recentes como, por exemplo, Toninho Geraes, Chico Alves e Wanderley Monteiro. Estes participam com depoimentos. O episódio entrevista ainda a cantora Mariene de Castro, além de contar com a presença do próprio Toninho.

Já o domingo (11) contará com capítulo de encerramento que aborda o Conto de areia e a trajetória de Toninho, como algo inerente à cultura brasileira, passando por toda a discografia de Clara Nunes até chegar a intérpretes da nova geração. A relação do artista com a juventude, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, e os projetos futuros encerram o episódio. Este último conta ainda com depoimentos de Fabiana Cozza, Mariene de Castro, Adelzon Alves e Haroldo Costa.

Além de apresentar capítulos que já tinham ido ao ar, em 4 de abril ficou disponível ao público, o episódio inédito Além do carnaval, que fala da Portela, a parceria do letrista com Luiz Carlos Máxima e os sambas vitoriosos na azul e branco de Madureira, bairro do Rio de Janeiro sede da escola de samba.

Serviço

Conto de Areia - Websérie sobre a arte do sambista Toninho Nascimento

Por meio do canal do YouTube do Coletivo Sindicato do Samba. Nesta quinta-feira (8/4) e domingo (11/4). Sempre às 21h. Sob direção de Camilo Árabe e Fernando Mattoso e com depoimentos de Toninho Nascimento; Adelzon Alves; Mariene de Castro; Noca da Portela; Tranka; Áurea Martins; Evandro Lima; Marquinho China; Alceu Maia; Wanderley Monteiro; Luiz Carlos Máximo; Haroldo Costa; Fabiana Cozza; Chico Alves; Alex Ribeiro; Toninho Geraes; Sérgio Fonseca; Dr. Bigu; e Liette de Souza. Gratuito. Livre.