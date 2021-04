Dave Grohl lançará livro, em outubro, com o título 'The storyteller'

CB Correio Braziliense

Dave Grohl assina a obra a ser lançada em outubro: 'The storyteller' - (crédito: Ethan Miller/ Divulgação)

O fundador, vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters Dave Grohl lançará um livro de memórias em outubro intitulado The storyteller. Na obra, o artista contará histórias sobre a sua vida, percorrendo os anos de Nirvana e partilhando casos sobre grandes artistas como Paul McCartney e David Bowie.

O anúncio do livro foi divulgado no Instagram do artista na terça-feira (6/4). "Uma coleção de memórias de uma vida vivida em volume alto. Dos meus dias de juventude, crescendo no subúrbio de Washington, DC, chegando na estrada aos 18 anos e toda a música que se desenvolveu, eu agora posso compartilhar estas aventuras com o mundo, como vistas e ouvidas de trás do microfone", detalhou Dave Grohl na legenda.

O livro será lançado pela Dey Street Books nos EUA em 5 de outubro. Em fevereiro, a banda Foo Fighters lançou o décimo álbum de estúdio, Medicine at midnight.