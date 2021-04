SBT e Danilo Gentili são condenados a indenizar fã de Avril Lavigne

RN Ronayre Nunes

(crédito: AFP / LISA O'CONNOR)

O SBT e o apresentador e humorista Danilo Gentili foram condenados pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) a indenizar uma fã da cantora canadense Avril Lavigne. A sentença teve como base o argumento de danos morais. As informações são do portal Jota.



Segundo a decisão, Gentili e o SBT provocaram danos morais a uma garota após exibirem imagens dela ao lado da cantora sob o comentário de que a artista estaria “tirando uma grana fácil dos fãs brasileiros otários”. O valor estipulado foi de R$ 30 mil.

A fã tirou uma foto com Avril em um “meet & greet” (processo em que o artista tira foto com o público, desde que pago uma valor), porém foi impedida de tocar a cantora, isso ainda em 2014. O caso virou uma “brincadeira” no programa The Noite, apresentado por Gentili no SBT.

O desembargador Rogério Murillo Pereira Cimino, relator do caso, argumentou que uso da imagem da fã no programa foi motivo de ridicularização: "Associando a autora a uma pessoa otária, ridicularizando-a publicamente, afirmando que ‘ela pagou R$ 800 para ficar nessa distância…’, transformando um momento que deveria refletir sua satisfação e alegria por estar com a pessoa admirada em evidente constrangimento”.

O caso havia sido julgado em primeira instância, também com a condenação do apresentador e da emissora, em 2018.



O Correio entrou em contato com assessoria de imprensa do SBT na noite desta quarta-feira (7/4) para um possível pronunciamento, contudo, até a publicação deste texto, não obteve resposta. Caso realizado, o comunicado será atualizado nesta matéria.