Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (8/4)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O egoísmo é luxo



Data estelar: Lua míngua em Peixes.



Por enquanto, ainda o altruísmo é experimentado como um sacrifício, porque teríamos de renunciar a desejos em benefício de ações que promovam melhorias a um grupo maior. Isso demonstra quão equivocados são os conceitos arraigados na mentalidade humana, que se gaba de moderna, mas que continua patinando na mesma arquitetura existencial da antiguidade, onde o ser humano não é tratado com humanidade. Quando o altruísmo seja a nota dominante da trama de relacionamentos da civilização e o egoísmo um sacrifício, só então poderemos dizer que evoluímos. Por que isso? Ora! A vida individual tão valorizada pela nossa modernidade só existe e tem razão de ser porque existe uma trama social de relacionamentos. O egoísmo é o luxo que o ser humano se outorga, apesar de haver necessidades mais urgentes para suprir.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não se pode manter segredo por tempo demais, principalmente, porque isso envolve outras pessoas, que se movimentam com vigor em busca de esclarecimento. As cartas estarão sobre a mesa, mesmo que se tente o contrário.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O nível de exigência que os ideais fazem à sua alma coloca você numa situação difícil, porque neste momento não é mais suficiente pensar bem e imaginar muito. Neste momento, você precisa dar conta do recado e entregar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Determinar um rumo não significa que você não possa mudar de opinião no meio do caminho, e pegar para outro lado completamente diferente. Permita a oscilação, não tenha pudor dela, não se obrigue a nada.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As impossibilidades são circunstanciais, e o tempo passará, como sempre, e mudará o cenário, no qual sua alma poderá lidar bastante bem com tudo aquilo que, agora, parece impossível. Isso já aconteceu, voltará a acontecer.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tenha em mente que a malha de relacionamentos sociais é feita de pessoas. São pessoas comuns que administram uma situação histórica excepcional, por muito mais tempo do que elas foram preparadas. Tenha isso em mente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O fervor do idealismo é contagiante, apaixona. De início perturba um pouco, porque é intenso demais e desorganiza, mas seria melhor você não se importar com isso, porque há experiências interessantes para você viver.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que não pode ser mais evitado, é o que há de ser vivido. Ao mesmo tempo, a ansiedade irá dizendo a você que é o fim do mundo, nada menos do que isso. Porém, o tempo passará e, de novo, o fim do mundo não será.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem tudo que é atraente acaba sendo satisfatório, você devia saber disso pela própria experiência. Porém, a fome de atração acaba falando mais alto que a razão nesta parte do caminho. O que você fará a respeito?



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Flertar é viver. Os gestos de atração dominam a cena, mas como sempre, vêm misturados com o oposto, rejeição e antipatia também. Tudo junto e misturado, assim andam os relacionamentos humanos na atualidade.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O poder da mente não é suficiente para dar conta de tudo que precisa ser feito. Cuide para não se deixar levar pela inércia da imaginação, dando o dito pelo feito, porque esse seria um erro. Ação, isso sim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As certezas que seus desejos determinam, seria melhor você questionar, para que não haja precipitação. O tempo é favorável, mesmo que, a princípio, pareça certo que, se não aproveitar agora, a chance desapareceria.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os desejos são absolutos, sempre, ditam as regras e determinam o destino. E sua alma que se vire para organizar todo o resto, que terá de se adaptar e acompanhar. Pode dar certo, pode dar tudo errado também. Quem sabe?