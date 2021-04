Taylor Swift lança a faixa inédita do álbum ‘Mr. Perfectly Fine’

CB Correio Braziliense

A cantora Taylor Swift divulgou nesta quinta-feira (7/4) a música Mr Perfectly Fine. Lançada de surpresa, a faixa faz parte do novo disco Fearless (Taylor’s Version). O álbum, que será lançado nesta sexta-feira (9/4), conta com as mesmas faixas de Fearless, lançado em 2008.





A música Mr. Perfectly Fine faz parte das faixas intituladas From the vault, que compõem o acervo de canções não lançadas pela cantora. Na época, as faixas foram descartadas. Agora, serão relançadas em novas versões. É o caso também da recém-lançada You all over me, com a participação da cantora country Maren Morris.



Confira a tracklist do álbum Fearless (Taylor's Version):



1. Fearless (Taylor’s Version)

2. Fifteen (Taylor’s Version)

3. Love Story (Taylor’s Version)

4. Hey Stephen (Taylor’s Version)

5. White Horse (Taylor’s Version)

6. You Belong With Me (Taylor’s Version)

7. Breathe (Taylor’s Version) (Featuring Colbie Caillat)

8. Tell Me Why (Taylor’s Version)

9. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version)

17. Come In With The Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side Of The Doon (Taylor’s Version)

20. Today Was A Fairytale (Taylor’s Version)

21. You All Over Me (From The Vault) (Featuring Maren Morris)

22. Mr. Perfectly Fine (From The Vault)

23. We Were Happy (From The Vault)

24. That’s When (From The Vault) (Featuring Keith Urban)

25. Don’t You (From The Vault)

26. Bye Bye Baby (From The Vault)

27. Bonus Track: Love Story (Taylor’s Version) – Elvira Remix