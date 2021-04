Mostra gratuita do Sesc-DF traz reproduções dos mestres impressionistas

CB Correio Braziliense

A pintura de Renoir é uma das que estará na exposição - (crédito: Divulgação)

Em cartaz no Sesc do Distrito Federal inicia, a Mostra pinturas impressionistas conta com as reproduções certificadas de grandes nomes do impressionismo como Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas, Edouard Manet e Paul Cezanne.

Para a mostra, foram selecionadas seis obras que possuem a fidelidade das peças originais. As impressões, feitas em Paris, pertencem ao Museu d'Orsay, responsável por certificar que as reproduções mantivessem a fidelidade quanto às cores e à luminosidade de cada tela.

A analista de cultura do Sesc-DF, Angélica Beatriz Souza explica que os trabalhos impressionistas proporcionam um olhar mais sutil por trazerem uma outra maneira de enxergar a realidade. “São pinturas com natureza, paisagens e cores vivas, algo que estamos precisando apreciar para trazer mais leveza nesta pandemia”, conta.

As obras ficarão expostas na unidade do Sesc localizada no Setor Comercial Sul, das 8h às 18h. A entrada é gratuita e a mostra vai até 31 de maio.



Serviço

Mostra de Pinturas Impressionistas

Em cartaz no Sesc do Setor Comercial Sul (Edifício Presidente Dutra), no Foyer do Teatro Sesc Silvio Barbato e no Hall do 5º andar, até 31 de maio, das 8h às 18h. Entrada Gratuita



Obras:



Sur la plage (Na praia) - Edouard Manet (1832-1883)

Le Moulin de la Galette (O Baile no Moulin de la Galette) - Auguste Renoir (1841-1919)

Détail du bal du Moulin de la Galette (Detalhe do Baile Moulin de la Galette) - Auguste Renoir (1841-1919).

Femme avec parasol (Mulher com sombrinha) - Claude Monet (1840-1926)

La montagne Sainte-Victoire (A montanha Sainte-Victoire) - Paul Cezanne (1839-1906)

Danseuses bleues (Bailarinas de azul) - Edgar Degas (1834-1917)