Sessão da Tarde: 'Onde nasce a esperança' é exibido nesta quinta-feira (8)

CB Correio Braziliense

Onde nasce a esperança, filme exibido na Sessão da Tarde desta quinta-feira (8/4), conta a história do atleta Calvin Campbell, um ex-jogador de beisebol que teve a carreira interrompida após uma série de problemas pessoais. Com o final da trajetória no esporte, Campbell torna-se deprimido e desacreditado com a vida. Porém, tudo muda quando ele conhece Produce.

Produce é um jovem com Síndrome de Down e atendente do mercado local. Com o desenvolvimento de uma amizade, o menino é o motivo pelo qual o atleta volta a sentir novamente inspiração pela vida.