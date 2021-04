Grupo brasiliense de mamulengo trará releitura de cordel em festival

CB Correio Braziliense

Além de apresentação no Festival de Janeiro, o grupo Mamulengo sem Fronteiras ministrará workshop - (crédito: Mamulengo sem Fronteiras/ Divulgação)

O grupo brasiliense Mamulengo sem Fronteiras participa do Festival de Janeiro, voltado para crianças, com o espetáculo O romance do pavão misterioso, em 16 de abril, às 19h. Todas as apresentações serão transmitidas pelo site do festival, que ocorre entre até 18 de abril, com acesso gratuito.

O romance do pavão misterioso é uma adaptação feita pelo grupo e pelo diretor bonequeiro Chico Simões do livro O cordel: o romance do pavão misterioso, famoso no Nordeste do Brasil.

Além do espetáculo, no mesmo dia, mais cedo, o grupo vai ministrar o workshop Teatro e Histórias do Mamulengo, às 11h. Após a apresentação de O romance do pavão misterioso, o grupo participa de um debate mediado por Dib Carneiro Neto, um dos mais importantes críticos da produção teatral feita para crianças atualmente no Brasil.

Festival

O Festival de Janeiro traz espetáculos que retratam o imaginário infantil, a arte circense, as possibilidades do universo online, além de releituras de clássicos, como as tradicionais fábulas. Toda a programação, como espetáculos, workshops e debates podem ser conferidos no site do festival.

O romance do pavão misterioso

Grupo Mamulengo sem Fronteiras. Dia 16 de abril, às 19h, pelo site do Festival de Janeiro. Gratuito. Classificação indicativa livre.