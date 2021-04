Para divulgar 'Girl from Rio', Anitta faz publicação sobre Marielle Franco

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Desde o início de abril, Anitta vem publicando nas redes sociais histórias de mulheres fortes da periferia do Rio de Janeiro, como forma de divulgação do single Girl from Rio, com lançamento marcado para 30 de abril. Nesta quarta-feira (07/04), foi a vez da cantora citar Marielle Franco, vereadora ativista dos direitos humanos assassinada a tiros em março de 2018, caso até hoje não solucionado pela justiça.

Em inglês, Anitta contou um pouco da história de Marielle para os seus mais de 52 milhões de seguidores, falando da origem da vereadora do complexo da Maré, da carreira na luta pelos direitos humanos e da quinta maior votação nas eleições de 2016, que garantiram a ela um lugar na Câmara de vereadores da cidade.

"Marielle defendeu o feminismo, os direitos humanos e criticou a intervenção federal no Rio de Janeiro e também da Polícia Militar, tendo denunciado diversos casos de abuso de autoridade por policiais contra moradores de comunidades carentes. Ela nunca se calou e levantou questões importantes em sua carreira política. Até que, em 14 de março de 2018, foi morta a tiros no Rio de Janeiro, junto com seu motorista, Anderson Gomes. Seus familiares pedem justiça há três anos e o Brasil quer saber ‘quem ordenou a morte de Marielle Franco?", escreveu Anitta na publicação no Instagram.

"Em julho de 2018, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que consolidou o dia 14 de março no Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro como ‘Dia de Marielle Franco – Dia de Combate ao Genocídio da Mulher Negra‘”, continuou a cantora que concluiu: "She is a girl from Rio", que siginifica "Ela é uma garota do Rio" em inglês.

Marielle Francisco da Silva, known as Marielle Franco, born in Rio de Janeiro, was a sociologist and Brazilian politician. A black woman, of poor origin, Marielle grew up in the Maré favela and was elected councilor in Rio de Janeiro in 2016 with the fifth largest vote. pic.twitter.com/Fpf70c6tUB — Anitta (@Anitta) April 7, 2021





Girl from Rio

Anitta já revelou que o clipe do single Girl from Rio vai ter a sua perspectiva do Rio de Janeiro, o que deve fugir dos cartões postais e dos cenários geralmente visitados pelos turistas estrangeiros. Ela, que tem origem periférica, disse que só passou a frequentar os bairros nobres da cidade depois que se tornou famosa.

O clipe de Girl from Rio tem cenas gravadas no Piscinão de Ramos, por exemplo, que é situado no subúrbio carioca. Mas, considerando a campanha de divulgação nas redes sociais, Anitta deseja direcionar os holofotes não apenas para os locais fora do eixo turístico carioca, mas também para mulheres que vivem nesses lugares.