O atual desmonte das instituições culturais deve fundamentar o debate de amanhã (9/4) - (crédito: Internet/ Reprodução)



O coletivo Cultura e Resistência vai fazer uma live com debate, amanhã (9/4) sobre o seguinte tema: A Destruição das Instituições Culturais e os Desafios para o Futuro. A live conta com a participação de Paulo Teixeira (deputado federal), Juca Ferreira (ex-ministro da cultura e da jornalista Cynara Menezes. A transmissão será feita no canal oficial do coletivo, a partir das 20h.