7º Festival Brasil de Cinema Internacional terá programação gratuita

De caráter híbrido, com atrações presenciais e online, o festival internacional transcorre no Rio de Janeiro - (crédito: Internet/ Reprodução)

O 7º Festival Brasil de Cinema Internacional ocorre no Rio de Janeiro até 13 de abril. O festival traz uma mostra competitiva, com filmes de países como África do Sul, Cuba, Colômbia, México, Portugal e Inglaterra. Há apresentações de 20 filmes na mostra Panorama. As exibições serão realizadas online e em salas de cinema, de acordo com os protocolos vigentes no período. O evento tem os patrocínios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal / Lei Aldir Blanc. A programação está disponível no site.

Nesta 7ª edição, o festival realiza mostra competitiva com 13 filmes, que premiará longas e curta-metragens em 15 categorias: Melhor longa brasileiro, Melhor curta brasileiro, Melhor longa internacional, Melhor curta internacional, Melhor filme universitário, Melhor ator principal e coadjuvante, Melhor atriz principal e coadjuvante, Melhor diretor, Melhor diretor de arte, Melhor produção, Melhor diretor de fotografia, Melhor edição, Melhor figurino, Melhor desenho sonoro e Melhor música. A premiação será transmitida ao vivo, dia 13 de abril, às 16h, no site do festival.

Já a mostra Panorama apresentará 20 filmes, contemplando obras produzidas em países como Quênia, Suazilândia, Alemanha, Argentina, Brasil e Bolívia. As transmissões online ocorrerão no site do festival, durante os dias de programação.

Criado em 2013, o festival tem como objetivo a difusão e promoção da produção audiovisual mundial e o encontro dos profissionais e amantes do cinema, possibilitando o intercâmbio entre produtores, distribuidores e exibidores, no intuito de promover a indústria, formar platéia e aproximar os realizadores do seu público. Este ano, o festival produzido pela Bardini Produções Cinematográficas tem a curadoria do ator e diretor André Di Mauro. Federico Bardini é o produtor e tem Carolina Paiva ao seu lado na produção executiva. O júri é formado por Isabella Thiago de Mello (Brasil), Natividad Jaén (Panamá), Otávio Júnior (Brasil) e Mariano Ananía (Argentina).