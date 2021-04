Para ajudar a praÃ§a

F » Fernanda Gouveia*

O evento on-line Praça Ativa, que acontece, hoje, tem o objetivo de apresentar talentos locais que estão relacionados com a cultura popular na música instrumental, no teatro e na produção de instrumentos musicais. Idealizado pelo músico multi-instrumentista Dillo D’Araújo, em parceria com o Coletivo Música na Árvore, o projeto também tem como objetivo fortalecer o processo de revitalização do Setor Comercial Sul de Brasília.

Tudo começou antes da pandemia, com o edital do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) Ocupação 2019. A ideia inicial do projeto Praça Ativa era realizar o evento no Setor Comercial Sul para incentivar a circulação pelo local e levar as apresentações culturais às pessoas. “O conceito do festival era colocar essas pessoas, que normalmente não teriam acesso à cultura ou, por algum motivo, não têm a oportunidade de ir a um concerto instrumental ou nunca foram expostas a artes tão seculares como essas”, explica Dillo D’Araújo.

Com a pandemia da covid-19, a dinâmica do evento teve de mudar para respeitar as medidas de isolamento social. Assim, a organização solicitou as alterações do mesmo edital para continuar com a ideia inicial de integrar as pessoas que habitam o Setor Comercial Sul de outra maneira. Sobre isso, Dillo D’Araújo conta que “a forma que a gente encontrou foi: durante o evento, vamos arrecadar dinheiro por meio de um QR code. Tudo será convertido em compra de material de higiene para as pessoas em situação de rua e para o banheiro que existe ali”.

A mediação entre a arrecadação de doações e a compra dos materiais de limpeza será feita pelo Instituto No Setor, que tem o objetivo de transformar o local por meio da ocupação e ressignificação do espaço público. “A ideia é a gente arrecadar para que a organização No Setor possa fazer uma ação nesse sentido de adquirir materiais de higiene para as pessoas em situação de vulnerabilidade”, detalha o músico.

O evento on-line ocorre no canal do YouTube do próprio Dillo D’Araújo, a partir das 15h, com uma programação que inclui apresentações de teatro mímico, teatro de bonecos mamulengo — fantoche típico do nordeste brasileiro — shows musicais, oficina de instrumentos de percussão com material reciclado e mais.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira



» Praça Ativa 2021, transmissão ao vivo

Quando: 9 de abril de 2021. Sexta-feira,

a partir das 15h

Onde: Canal do YouTube

DilloDaraujoOFICIAL

Programação

» 15h - Oficina de instrumentos de

percussão com material reciclado,

por Juraci Moura:

» 16h - Apresentação teatral do

mímico Abder Paz

» 16h30 - Show musical com

Mandrágora

» 17h20 - Teatro de bonecos com

Chico Simões

» 18h - Show musical: Dillo toca

GuitarrÁfrika