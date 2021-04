Fábio Assunção vence processo e receberá R$ 20 mil do iFood, diz site

CB Correio Braziliense

(crédito: Imagem Filmes/Divulgação)

O I Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro decidiu que o ator Fábio Assunção deve receber uma indenização de R$ 20 mil da empresa iFood por danos morais. A ação foi movida ainda em 2020, quando Assunção percebeu que existia no aplicativo uma propaganda de uma loja de bebidas associando a imagem do ator ao uso de álcool. As informações são do portal Uol.



Ainda de acordo com o portal, o iFood argumentou que o conteúdo não foi criado pela plataforma, e sim pela loja, e que ao perceber a propaganda, a retirou do aplicativo. A ação, contudo, não exime a responsabilidade da empresa, segundo a decisão da justiça.

“Muito embora a parte ré tenha tomado as medidas cabíveis quando foi notificada acerca da utilização indevida da imagem do autor, tal não a exime de sua responsabilidade, uma vez que o dano já foi causado”, diz a decisão.

Tanto o iFood, quanto o ator foram procurados pelo Uol. O primeiro afirmou que não comenta casos em andamento, e o segundo ainda não havia respondido.