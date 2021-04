Gravações da 5ª temporada de ‘The Crown’ começam em julho

CB Correio Braziliense

A quinta temporada de 'The crown': sucesso garantido - (crédito: Art Streiber/ Divulgação)



As filmagens da quinta temporada de The crown começam em julho deste ano. Desta vez, a trama, que acompanha a realeza durante períodos ao longo da história, abordará o início dos anos 90, época turbulenta na vida da família real. Os estúdios de gravação, localizados ao norte de Londres, seguirão adotando medidas de proteção contra a covid-19. As informações são da revista Variety.



Como de costume, o elenco conta com mudanças na nova temporada. Elizabeth Debicki (Tenet) será a nova Lady Di e Imelda Staunton (Harry Potter) será a nova Rainha Elizabeth. A atriz Lesley Manville (Ordinary love) fará a Princesa Margaret, Dominic West será Príncipe Charles e Jonathan Pryce (Dois Papas) interpretará o Príncipe Philip. Outros atores ainda não foram anunciados.



Repercussão



Por consequência do lançamento da quarta temporada em novembro do ano passado, o secretário de cultura do Reino Unido, Oliver Dowden, pediu à empresa Netflix que a trama fosse classificada como ficção, já que “uma nova geração de espectadores, que não viveu a época, pode confundir ficção e fatos”. Segundo site, a plataforma teria negado o acréscimo de aviso classificativo.