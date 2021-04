Twenty one Pilots lança clipe de 'Shy away', de 'Scaled and icy'

CB Correio Braziliense

Twenty one Pilots lança o single da nova fase do grupo - (crédito: Mark Ralstorn/ Divulgação)



Twenty one Pilots lançou, na quarta-feira (7/4), o clipe de Shy away, primeiro single do próximo trabalho da dupla musical, o álbum Scaled and icy. Já disponível no YouTube, o ">clipe mostra os integrantes Tyler Joseph e Josh Dun tocando a nova música ao lado de clones usando surradas máscaras de esqui.

O projeto Scaled and icy está marcado para chegar aos fãs em 21 de maio, mesma data na qual a dupla fará um show virtual. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Twenty one Pilots.