‘Lara Croft: Tomb Raider — A origem da vida’ é exibido nesta sexta (9/4)

Inspirado em jogos eletrônicos, 'Lara Croft' traz Angelina Jolie no papel central



Em Lara Croft: Tomb Raider — A origem da vida, filme exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (9/4), a arqueóloga Lara Croft embarca em uma missão para encontrar a famosa Caixa de Pandora, que guarda todos os males do mundo. No entanto, ela não é a única que procura pela relíquia.

Na jornada, Lara terá que enfrentar o Dr. Jonathan Reiss, um cientista maléfico que também está em busca do objeto. Para isso, a arqueóloga conta com a ajuda do antigo namorado Terry Sheridan, ex-militar britânico.

Estrelado por Angelina Jolie e Gerard Butler, Lara Croft — Tomb Raider: A origem da vida é o segundo filme baseado na série de jogos Tomb Raider.