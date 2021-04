Sony fecha acordo para lançar filmes na Netflix após exibição em cinema

CB Correio Braziliense

´Morbius´sairá dos cinemas direto para a Netflix - (crédito: Sony/ Reprodução)

A partir de 2022 os filmes da Sony Pictures vão entrar no catálogo da Netflix logo após a exibição nos cinemas. O acordo foi fechado nesta quinta-feira (8/4) e, segundo o site IndieWire, os filmes serão disponibilizados no catálogo da Netflix junto com o lançamento dos DVDs. Por hora, o acordo só vale para os Estados Unidos e por cerca de cinco anos.

Entretanto, o combinado não impede que a Sony venda os direitos dos filmes para rivais da plataforma. O contrato também permite que a Netflix licencie alguns projetos mais antigos da Sony, além de incluir a produção de alguns filmes exclusivos para a plataforma, fortalecendo o catálogo de títulos originais do streaming.

Entre os filmes que podem ser liberados na Netflix, estão Uncharted, Morbius, Bullet train e a sequência de Homem-Aranha no aranhaverso. Esse acordo indica que a Sony não pretende lançar seu próprio serviço de streaming, indo em uma direção diferente da Disney e da Paramount.