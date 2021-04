Warner Bros anuncia que vai voltar a lançar filmes apenas nos cinemas

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Segundo o site NME, o CEO da Warner Media anunciou que, a partir de 2022, o público poderá ver os títulos mais aguardados da produtora nos cinemas. Por causa da pandemia causada pela covid-19, o calendário cinematográfico sofreu diversas alterações. Com grande parte das salas de cinema fechadas, as empresas foram obrigadas a procurar soluções. No caso da Warner Bros, ficou decidido que os filmes seriam lançados, ao mesmo tempo, no cinema e no streaming, como ocorreu com Mulher-Maravilha 1984, Liga da justiça de Zack Snyder e Godzilla vs Kong.



Em dezembro de 2020, a empresa anunciou que Duna e Matrix 4 também teriam lançamento híbrido. A notícia não agradou o diretor de Duna, Denis Villeneuve. Segundo ele, a Warner “matou a franquia”, pois lançar um filme dessa magnitude no cinema e no streaming reduz as chances de sucesso da história.

Apesar das polêmicas, o modelo híbrido funcionou para a Warner. A plataforma da empresa, HBO Max, bateu recorde de audiência com mais de três milhões de espectadores no lançamento de Godzilla vs Kong. O filme ainda se tornou a maior bilheteria nos cinemas desde o começo da pandemia.

É importante ressaltar que a fala do CEO vale para os lançamentos a partir de 2022.