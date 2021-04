Morre, aos 50 anos, o rapper DMX, que estrelou filmes de Hollywood

CB Correio Braziliense

Aos 50 anos, DMX morreu uma semana depois de internado em hospital do estado de Nova York - (crédito: Streeter Lecka/ Divulgação)

Morreu aos 50 anos, nesta sexta-feira (9/4), o norte-americano DMX, considerado um dos maiores rappers de todos os tempos. Na sexta-feira passada (2/4), o artista teve uma parada cardíaca desencadeada por uma overdose e foi levado para um hospital no estado de Nova York. Segundo informações da Associated Press, após ficar quase meia hora sem oxigênio, DMX chegou ao local com poucas funções cerebrais ativas.

Depois de uma semana sem apresentar melhoras, a família teve que tomar a difícil decisão de desligar ou não os aparelhos que mantinham o rapper vivo, de acordo com fontes do site TMZ.

"Earl foi um guerreiro que lutou até o fim. Ele amava sua família de todo o coração e valorizamos os tempos que passamos com ele", informou a família em nota confirmando a morte do cantor. Earl é como ele era chamado pelos familiares.

"A música de Earl inspirou incontáveis fãs em todo o mundo e seu legado icônico viverá para sempre. Agradecemos todo o amor e apoio durante este momento incrivelmente difícil. Por favor, respeite nossa privacidade enquanto lamentamos a perda de nosso irmão, pai, tio e o homem que o mundo conhecia como DMX", conclui a nota.

DMX lutava contra o abuso de drogas desde a adolescência e já havia sido internado algumas vezes por causa do problema. Após testes toxicológicos confirmarem a presença de opiáceos, cocaína e oxicodona, o rapper chegou a ser preso em 2018.

Carreira

Com voz rouca e marcante, DMX começou a carreira ainda na adolescência, escrevendo sobre a infância marcada pela violência e abuso na cidade de Nova York.Em 1998, lançou dois álbuns de peso, em contrato com a gravadora Def Jam Records: Flesh of my flesh, blood of my blood e It's dark and hell is hot.

Além da música, DMX também teve passagens pelo cinema. Atuou em filmes assinados pelo diretor Andrzej Bartkowiak, como Romeu tem que morrer (2000), Rede de corrupção (2001), Contra o tempo (2003). Também já participou de South Park e estrelou em Def Jam: Vendetta, jogo de luta protagonizado por rappers da gravadora Def Jam.