CB Correio Braziliense

(crédito: Tiziana Fabi/AFP - 2/9/16)

Em novo trailer, a Netflix divulgou imagens inéditas do longa Mulher na janela, estrelado por Amy Adams (Trapaça, A chegada, Encantada). Sob direção de Joe Wright (Orgulho e preconceito), o filme conta a história da psicóloga infantil Anna Fox, que sofre de agorafobia, tipo de transtorno de ansiedade. O lançamento no catálogo está previsto para 14 de maio. Confira:

As cenas introduzem o público à psicóloga infantil Anna Fox (Amy Adams), que sofre de um transtorno de ansiedade no qual os sintomas são disparados em situações ou locais em que não há uma maneira de escapar facilmente ou, ainda, pela falta de percepção de ajuda imediata. Confinada em casa, ela começa a observar pela janela a vida aparentemente perfeita dos vizinhos da frente. Um dia, Anna é testemunha de um crime violento, que vira a vida de cabeça para baixo. Baseado no best-seller de Tracy Letts, o suspense psicológico mostra que ninguém é o que parece.

No elenco, além de Adams, estão Gary Oldman (Batman - O cavaleiro das trevas), Anthony Mackie (Capitão américa 2 - O soldado invernal), Fred Hechinger (Capital humano), Wyatt Russell (Anjos da lei), Brian Tyree Henry (Coringa - 2019), Jennifer Jason Leigh (Os oito odiados), Jeanine Serralles (Inside Llewyn Davis - balada de um homem comum), Mariah Bozeman (Lost and found music store) e Julianne Moore (Para sempre Alice)

O longa estrearia em maio de 2020, mas foi adiado devido à pandemia da covid-19.