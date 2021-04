Cara da nova geração da música brasileira, Elana Dara lança single 'Aff…'

PI Pedro Ibarra*

Expoente de uma nova geração de músicos jovens brasileiros, Elana Dara apresenta nesta sexta-feira (9/4) a música Aff…. Este é o sexto single da carreira da cantora que está em preparativos para o lançamento do primeiro EP da carreira, previsto para o segundo semestre de 2021.

A canção é um pop fácil de decorar com influências da linha hip-hop. A letra é cheia de alterações e referências variadas. Elana cita de Van Gogh a Star Wars: O retorno do Jedi. A música foi lançada com um clipe em que a própria cantora interpreta todas as personagens, várias versões dela de tribos urbanas diferentes.

Uma virada na vida de Elana Dara

A artista lança Aff… em um período em que a vida e a carreira dela têm sofrido grandes alterações. Antes cantora de covers no YouTube, Elana tem visto os cinco primeiros singles da carreira renderem nas plataformas - já passou de 500 mil inscritos no canal do YouTube e beira o primeiro milhão de ouvintes mensais no Spotify.

“Eu acho que todo bom resultado, sucesso etc, tem a ver com a resposta do seu público e saber ouvir o que as pessoas querem escutar de você. Eu sempre fui muito transparente com a galera que me acompanha, então acredito que isso influenciou muito”, contou Elana Dara sobre todo processo de crescimento na carreira em entrevista ao Correio.

A artista ainda falou deste misto de influências que faz na música dela. “São referências o tempo todo de todos os estilos musicais, fica até impossível não ser afetado por essa atmosfera incrível, cheia de estilos super ricos”, afirma a cantora, que também pontua que as redes sociais e as plataformas ajudam muito a pegar referências e ideias. A inspiração de Aff…, inclusive, veio de um TikTok, segundo a cantora.

Além de toda essa ascensão na carreira, Elana ainda se mudou de Curitiba para São Paulo e se prepara para realizar o sonho de lançar um EP completo. O trabalho está em desenvolvimento e a previsão é que seja lançado no segundo semestre de 2021.

