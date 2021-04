Sesc abrirá inscrições para oficinas gratuitas de dramaturgia

CB Correio Braziliense

Em comemoração aos 23 anos do projeto nacional Sesc Dramaturgias, o Sesc-DF oferecerá oficinas gratuitas de dramaturgia: Dramaturgia do Circo, Dramaturgia da Dança, Dramaturgia da luz e Escrita Dramatúrgica. As inscrições ficarão abertas entre 12 e 18 de abril no site da instituição. As atividades vão ocorrer de 26 a 30 de abril, on-line pela plataforma Google Meet. Cada oficina terá duração de duas horas.



O projeto será voltado para atores, bailarinos, técnicos de iluminação, dramaturgos, estudantes e demais artistas. As oficinas irão promover a pesquisa, o aprendizado e a criação em artes cênicas. Em material de divulgação, o analista de cultura e curador do projeto Sesc Dramaturgias, Samuel Araújo, comentou que a iniciativa “faz com que as teorias sejam revistas, aprimora a pesquisa, o fazer, e consequentemente temos uma evolução coletiva nas artes cênicas, com profissionais mais capacitados e conscientes do fazer artístico.”



O curador também explicou que o projeto compõe uma rede que contribui para os estudos da dramaturgia em todo o Brasil." Os oficineiros escolhidos são profissionais de grande destaque, premiados, artistas, pesquisadores e professores que são fundamentais e encabeçam a reflexão e a realização das artes cênicas no país”, disse.



A iniciativa também terá live de encerramento, que ocorrerá em 1º de maio no YouTube. A transmissão terá a presença dos oficineiros, participantes das oficinas e do público em geral.



Serviço



Sesc Dramaturgias



Inscrições: 12 a 18 de abril

Datas de realização: 26 a 30 de abril



Confira as oficinas:



Oficina de Escrita Dramatúrgica: Escritos Cênicos Multidimensionais para o Teatro



Com Cristiane Sobral (DF)



Data: 26 a 30 abril



Horário: 09h – 11h.



Classificação Indicativa:? 18 anos.



Oficina de Dramaturgia da Dança: Vídeo-Dança



Com Tatiana Devos Gentile (RJ)



Data: 26 a 30 abril



Horário: 11h30 - 13h30



Classificação Indicativa: 16 anos.



Oficina de Dramaturgia do Circo



Com Renato Rocha (RJ)



Data: 26 a 30 abril



Horário: 14h – 16h



Classificação Indicativa: 18 anos.



Oficina de Dramaturgia da luz



Com Renato Machado (RJ)



Data: 26 a 30 abril



Horário: 16h30 – 18h30



Classificação Indicativa: 18 anos

Oficina de Escrita Dramatúrgica: A Palavra Na Cena



Com Diones Camargo (RS)



Data: 26 a 30 abril



Horário: 19h – 21h



Classificação Indicativa: 18 anos.