Kevin O Chris lança ‘Todo Mundo ama o Chris’, com: transmissão hoje (9/4)

Kevin O Chris terá live transmitida, às 20h, hoje (9/4) pelo YouTube - (crédito: Influenza/ Divulgação)

O cantor e compositor de funk carioca Kevin O Chris celebra hoje (9/4), em show, o DVD Todo Mundo ama o Chris. Com direção de Rômulo Menescal e Vinicius Olivo, o show conta com a presença de Dfideliz, Ret, Xamã e Mc Poze.



A live será transmitida às 20h pelo YouTube. Após a transmissão, o funkeiro irá subir um clipe por dia na plataforma.



Liberado nesta sexta-feira (9/4) nos serviços de streaming, o álbum Todo mundo ama o Chris reúne 23 canções na versão ao vivo. O remix da faixa de sucesso Ela é do tipo tem a participação do rapper canadense Drake cantando em português. Entre os destaques também estão Prioridadezona, Resenha do be e Tipo gin.