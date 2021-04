CCBB Educativo: confira a programação de atividades para o fim de semana

CB Correio Braziliense

Oficinas dos Saberes é a atração de amanhã (10/4), em evento virtual do CCBB - (crédito: Internet/ Reprodução)

A programação do CCBB Educativo desta semana contou com a atividade Caldeirão Cultural, música, produção e ancestralidade”, com Lila May e a exposição Egito Antigo: do cotidiano à Antiguidade. Neste sábado (10/4), o CCBB oferta a atividade Lugar de Criação, oficina dos saberes. O acervo das iniciativas realizadas e informações de inscrições se encontram disponíveis no site do CCBB Educativo.



O Programa CCBB Educativo oferece visitas mediadas ao público, inclusive para escolas e instituições, com o formato totalmente digital. As ações são direcionadas às escolas, artistas e população em geral. Tudo contabiliza mais de 100 atividades para crianças e famílias, e cerca de 200 conteúdos voltados para a comunidade escolar. Entre os assuntos explorados estão: arte, cultura, educação e contemporaneidade.



Serviço



Lugar de Criação - Oficina de Saberes



Data: 10/4 (sábado), às 15h.



Duração: 1h



Classificação indicativa livre.



Capacidade: 100 pessoas



Local: Redes do CCBB e site do Programa CCBB Educativo - Arte & Educação



Visitas mediadas on-line



Datas: Até 25/04 - Domingos às 10h, 12h, 16h e 17h30. Terças, quartas e sextas, às 10h, 12h, 16h, 17h30 e às 19h. Quintas às 10h, 12h, 16h e 19h. Sábados às 10h, 12h e 16h.



A partir de 27/04 - Domingos, segundas, quartas e sextas, às 12h e às 18h. Quintas e sábados às 12h.



Duração: 1h



Classificação indicativa livre.



www.ccbbeducativo.com/visitas



Inscrições: https://www.sympla.com.br/produtor/ccbbeducativo

Visitas para escolas e instituições



Data: Durante todo o mês de abril



Duração: 50 min ou 1h40.



Capacidade: grupos de até 45 pessoas, com mínimo de 10 participantes.



Classificação indicativa livre.