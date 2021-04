Paulo Gustavo passa por microcirurgia; estado de saúde é estável

CB Correio Braziliense

(crédito: Way Model/Divulgação)

O marido do ator Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, postou, nesta sexta-feira (9/4), no Instagram, um relato sobre a luta do artista contra a covid-19. O humorista está internado em um hospital na Zona Sul do Rio desde o dia 13 de março e foi submetido a um “pulmão artificial”, o chamado tratamento por oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo).



Na publicação o marido agradece às equipes médicas que estão cuidando de Paulo Gustavo e lembra que a jornada desses pacientes que travam uma batalha contra o vírus tem "seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração".



"Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima! E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções. De uma coisa tenho convicção: todos, inclusive e especialmente eu, estamos fazendo de tudo pra trazer ele de volta para casa! Ele tem uma missão tão bonita na Terra! Ajudou e ajuda tanta gente! Tenho certeza que Deus quer ver a continuidade desse trabalho incrível, e que essa recuperação seja breve e milagrosa, pra termos nosso ídolo e meu amor da vida bem de novo!”, escreveu Thales.



Ator passou por microcirurgia



Boletim médico divulgado nesta sexta destaca que o ator segue em terapia intensiva e apresenta estabilidade, após a realização de procedimentos terapêuticos adicionais.



A equipe médica disse que uma nova fístula bronco-pleural foi identificada no pulmão do ator na noite de quinta-feira (8/4). Por isso, Paulo passou por uma microcirurgia nesta manhã por via endoscópica, que fechou o segmento responsável pela nova fístula.



O ator já havia sido submetido, há cinco dias, a um procedimento para correção do mesmo problema. A fístula aparece quando existe uma comunicação anormal entre os brônquios e a membrana que reveste os pulmões, o que resulta na passagem inadequada de ar.



Apesar disso, o boletim segue dizendo que as manobras terapêuticas transcorreram com sucesso e Paulo Gustavo segue em estabilidade clínica.