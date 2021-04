F » Fernanda Gouveia*





Nascida em Curitiba, Maíra Guedes veio para Brasília com apenas 1 ano de idade e se considera brasiliense. De uma família com grande influência musical, como o tio Milton Guedes — renomado cantor e compositor multi-instrumentista da capital — a artista sempre teve o sonho de ser cantora, mas faltava a coragem de seguir o caminho da música. “Meu pai tocava violão quando eu era pequena, e sempre tive esse sonho, sempre gostei de cantar. Faço aula de canto desde os 11 anos de idade, mas eu não tinha a coragem de realmente investir na música”, destaca Maíra ao Correio.

Essa situação mudou em 2015, quando a cantora, que na época havia se formado em publicidade e estava trabalhando em uma agência, foi para a Nova Zelândia fazer um intercâmbio para estudar inglês e se reconectou com a música de uma forma mais intensa. “Esse sonho da música começou a gritar mais alto, porque, na Nova Zelândia, voltei a compor depois de muitos anos. “Assim que eu retornei ao Brasil, mesmo muito perdida e tendo algumas crises de ansiedade, tive a coragem de começar esse sonho”.

Assim, o primeiro EP Pra florescer foi lançado em 2019, com cinco composições de Maíra Guedes e produzido por Rodrigo Rocha, guitarrista também de Brasília. O primeiro clipe da artista, com a Deixa estar, estreou em janeiro de 2020. A partir de então, Maíra se sentiu uma artista profissional: “Foi um marco interno de acreditar em mim, acreditar que posso viver esse sonho e trilhar o caminho da música. É isso, ganhar confiança como artista e ter coragem para investir e largar uma coisa que era certa, que era o meu emprego”.

Sonoridade

Enquanto o EP Pra florescer foi marcado por um tipo de nova MPB com referências de indie, agora o novo single em inglês By the window, lançado em 26 de março, a cantora apresenta um novo estilo. “Nesse trabalho, acho que me encontrei muito mais e tenho mais noção da sonoridade que eu quero seguir agora, que é mais voltada para o R&B, soul e lo-fi”, comenta Maíra Guedes.

Além do single, o clipe da música também estreou na mesma data e foi todo idealizado pela própria artista. “O clipe tem uma história, um figurino mais pensado para representar o que eu queria passar, a maquiagem também. Tudo é muito mais pensado”. Maíra Guedes pretende lançar mais três singles este ano, sendo o próximo também em inglês, mas ainda não há datas para divulgação.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira