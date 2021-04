Festival "Violeiros do Brasil" promove shows gratuitos de modas de viola

VO Victória Olímpio

(crédito: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo)

Os amantes de modas de viola podem se animar em meio a pandemia: o festival Violeiros do Brasil está reunindo 14 violeiros – sete mestres consagrados e sete jovens convidados – que estão apresentando os vários percursos do instrumento no Brasil, interpretado por seus maiores tocadores. São sete shows online e gratuitos organizados em parceria com o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

O projeto também está sendo apoiado pelo Governo de São Paulo e Governo Federal por meio do ProAC Expresso LAB. Estão presentes nomes como Adelmo Arcoverde, Fernando Deghi, Ivan Vilela, Passoca, Paulo Freire Pereira da Viola e Tavinho Moura.

A transmissão será gratuita pelo Youtube e as apresentações seguem nos dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25, sempre às 20hs, com inserções de trechos gravados do projeto, além de trazer uma roda de conversa virtual com a presença de Carmelita de Moraes (curadora do projeto Música no MCB), Myriam Taubkin (criadora do Projeto Memória Brasileira, idealizadora e diretora musical do festival Violeiros do Brasil) e alguns artistas.

Parte do projeto “Memória Brasileira”, criado por Myriam Taubkin em 1987, o festival “Violeiros do Brasil” teve início em 1997, quando o Sesc Pompéia, em São Paulo, foi palco do instrumento através de concertos, oficinas, exposições e vídeos. O evento virou CD e série de programas da TV Cultura, além de se tornar referência no universo da viola.

Programe-se: