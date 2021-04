Fala,zé (humor)

pJ por José Carlos Vieira

Extra! Extra!



Brasil é uma grande Ilha de Lost

Placa no Ministério da Saúde

Tem vacina, mas acabou

Frases do meu isolado amigo Mosquito

3 “Dos vírus, o pior é incompetência”

3 “Se o Zé Gotinha fosse presidente, nada disso estava acontecendo”

3 “Mais uma dose, é claro que eu tô afim”

Anúncio

Vende-se coleção de boletos da melhor qualidade

Coisas do isolamento

- Cansei de assistir Brasil visto de cima

- Não aguento mais live de bêbado nem reunião no zoom

- Não sei se hoje é ontem ou anteontem

- Lavar banheiro toda semana é um suplício

- Detesto gente com máscara no pescoço