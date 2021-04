BBB21: Juliette chega a 20 milhões de seguidores e equipe comemora com ajuda a ONGs

MA Mariana Araújo*

(crédito: Reprodução Instagram)

Em comemoração aos 20 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, a assessoria de Juliette Freire criou uma ação solidária para divulgar 20 perfis de Organizações Não Governamentais (ONGs) das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

"Para um marco histórico, queremos uma atenção diferente. Por isso, entramos no site Para Quem Doar e selecionamos 20 arrobas que merecem a nossa atenção", escreveu a assessoria.

A ação busca mobilizar os seguidores da até então participante do BBB21 para doarem para uma das organizações escolhidas. Para ajudar basta entrar no perfil de uma das ONGs e acessar as informações necessárias para contribuição.

Conheça as ONGs do Centro-Oeste

No centro-oeste foram escolhidas três instituições dos estados de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Ambos com projetos beneficentes para a população mais carente de sua região. As contempladas foram Central Unica das Favelas, Instituto Proeza e Maná do Céu para os Povos.

Central Unica das Favelas

A CUFA (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural que existe há 20 anos. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver.

http://cufa.org.br/

Instituto Proeza

O Instituto Proeza é uma organização que capacita mulheres e fortalece os vínculos familiares nas comunidades onde atua. Sua missão é promover ações de geração de renda, apoio psicológico e emocional a mulheres em situação vulnerável.

Os objetivos acontecem mediante a implementação de ações de ensino e treinamento em técnicas de fabricação de produtos que possam ser comercializados, sempre levando em conta as heranças culturais e tendências artísticas.

https://www.instagram.com/institutoproeza/?hl=pt

Maná do céu para os povos

O Instituto Maná do Céu para os Povos é uma Organização não Governamental da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, fundada e constituída legalmente em 2009, por iniciativa do engenheiro Ivan Lúcio Rodrigues, no município de Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul (MS), na região Centro-Oeste do Brasil. O objetivo principal é complementar a educação formal buscando garantir os direitos de crianças e adolescentes à educação integral, cultura, esportes, lazer, cidadania e dignidade.

https://manadoceu.org.br/

Juliete Freire

Advogada, Maquiadora e agora integrante do BBB 21, Juliete Freire, 31 anos, é natural de Campina Grande, e hoje mora em João Pessoa com uma amiga. Teve de se fortalecer depois de enfrentar muitas dificuldades, dentre elas a perda de uma irmã de 17 anos devido a um AVC.

Juliete cursou alguns anos de letras e decidiu parar e começar a cursar Direito e hoje é a única formada de sua família.

A paraibana entrou no reality show Big Brother Brasil em sua 21º edição e é considerada a favorita do público para levar o prêmio de 1,5 mi.

*Estagiária sob supervisão de Hellen Leite