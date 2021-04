Morre Joseph Siravo, ator de 'Família Soprano', aos 64 anos

CB Correio Braziliense

O ator Joseph Sirano, conhecido por interpretar Johnny Soprano em Família Soprano, morreu neste domingo (11/4) aos 64 anos, vítima de um câncer. A notícia foi revelada por amigos e colegas de elenco da série da HBO.

A filha do ator, Allegra Okarmus, afirmou na própria conta do Instagram que ele morreu “pacificamente” em casa e que ela estava ao lado dele o tempo todo. “Estou imensamente grata por tê-lo tido aqui na terra e sei que ele não foi muito longe. Ele tinha muitos apelidos, mas seu favorito era de longe o de Nonno Joe”, acrescentou.

O ator Garry Pastore, que fez uma pequena ponta em Família Soprano, também prestou homenagem ao amigo na mesma rede social. “Descanse em paz, meu amigo, que lutou por uma luta incrível. Vou sentir saudades. Vejo você do outro lado”, escreveu na rede social.







Siravo ficou conhecido pelo papel de Giovanni Francis “Johnny” Soprano, o pai do protagonista Tony Soprano (James Gandolfini). Ele aparecia apenas em flashbacks no seriado, sempre para apresentar a relação conturbada que tinha com o filho, antes de Tony se tornar o chefão da máfia. Família Soprano teve seis temporadas e ficou no ar de 1999 a 2007. Siravo estava em cinco dos 86 episódios da série sobre a família mafiosa.

Além do papel no icônico seriado, ele também fez participação na série American crime story: people vs. O.J. Simpson e nos longas O pagamento final (1993), de Brian De Palma, e O relatório (2019), de Scott Z. Burns.