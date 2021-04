Série documental sobre o caso Evandro estreia em maio no Globoplay

RP Roberta Pinheiro

(crédito: O caso Evandro/Divulgação)

Em meio aos recentes anúncios de estreias de produção do Globoplay, está a série documental O caso Evandro. Criado a partir do sucesso do podcast Projeto humanos:O caso Evandro, de Ivan Mizanzuk, o material, dividido em oito episódios, se debruça sobre depoimentos e relatos dos envolvidos no caso com foco nas questões judiciais. A estreia está prevista para 13 de maio.

A firma liberou a data: 13 de Maio estreia a série documental do Caso Evandro no Globoplay. https://t.co/hH3SEsVMfx — Ivan Mizanzuk (@mizanzuk) April 11, 2021

Ao Correio, em setembro do ano passado, Mizanzuk esclareceu que a série, com direção de Aly Muritiba, é baseada na pesquisa realizada por ele para o podcast. "É um outro olhar, uma outra forma de contar o que aconteceu. É interessante, porque o audiovisual dá outras cores, outras camadas, ao passo que o podcast tem suas particularidades", explicou. O criador do podcast Projeto humanos confessou estar curioso para ver a reação do público, principalmente os ouvintes que acompanham as reviravoltas da história pelo podcast.

Em Projeto humanos: O caso Evandro, Mizanzuk detalha a história do desparecimento do menino de 7 anos Evandro Ramos Caetano, em 1992, em Guaratuba, no Paraná. A produção traz informações detalhadas, em formato de storytelling, de processos judiciais, depoimentos e entrevistas.