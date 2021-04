Bandas Jovem Dionísio e Gilsons lançam videoclipe da parceria 'Algum ritmo'

IB Isabela Berrogain*

(crédito: Felipe Fonseca/Divulgação)

A música Algum ritmo marca a primeira parceria entre as bandas nacionais Gilsons e Jovem Dionísio. Lançada na sexta-feira (9/4), a colaboração ganhou, nesta segunda (12/4), um videoclipe estrelado pela atriz Adrielly Faria e dirigido por Felipe Fonseca.

A ideia da parceria surgiu de uma conversa entre Francisco Gil e Bernardo Pasquali, vocalistas dos grupos Gilsons e Jovem Dionísio, respectivamente. “Tudo começou quando o Fran veio me seguir no Instagram e eu segui ele de volta, e nós começamos a trocar mensagens”, conta Pasquali, em entrevista ao Correio. “A gente começou a trocar ideia sobre o algoritmo [das plataformas digitais], sobre como nossas músicas sempre estavam relacionadas, sempre que tinha um clipe nosso no YouTube, tinha um clipe deles do lado e vice-versa”, acrescenta o vocalista.

“O algoritmo é uma coisa tão nova e tão doida. A galera ainda não está percebendo a força que isso tem na influência de criar artistas, criar cenas e de relacionar artistas. Jovem Dionísio e Gilsons são artistas que, hoje, estão numa mesma cena, mesmo a gente não tendo um som parecido. Eles têm as referências deles, que várias delas são muito diferentes das nossas, os nossos sons não são parecidos, mas, mesmo assim, a gente está relacionado”, detalha. A relação inesperada entre os grupos foi traduzida na composição da música, em versos como: “Algum ritmo em comum / Fez nos encontrar”.

Para o título da faixa, Gil decidiu brincar com a quebra da palavra algoritmo. Assim, surgiu Algum ritmo. Pasquali conta que o vocalista dos Gilsons mandou um áudio cantarolando o refrão da canção e Gabriel Mendes, baterista da Jovem Dionísio, finalizou a música na voz e violão, no dia seguinte.

Todo o processo de criação e de gravação da faixa foi feito à distância e on-line. Os integrantes só foram se conhecer, pessoalmente, há cerca de duas semanas, após o fim da produção. “Foi muito louco, porque a nossa maior comunicação com eles foi fazendo a música mesmo. A gente não se falava diretamente, a gente fez até vídeo chamada e conversamos, mas acho que a nossa maior comunicação, mais profunda, era um passando o projeto da música para o outro”, lembra o baterista.

Apesar do contato recente, a admiração da banda curitibana pelo trio não é de hoje. “A gente é fã deles há muito tempo, o Karam [baixista do grupo] já tinha falado em várias entrevistas que uma parceria que a gente gostaria de fazer era com os Gilsons”, revela Pasquali. Após o trio lançar Devagarinho, em setembro, os fãs em comum dos artistas também começaram a fazer parte da torcida pela colaboração.

A parceria é apenas um dos diversos singles que a Jovem Dionísio lançou durante a pandemia. O grupo, que foi criado em 2019, tem mais tempo na ativa durante a pandemia do que fora. “A banda tem mais tempo pandêmico do que não pandêmico, então a maioria das coisas que aconteceram com a gente, aconteceram durante a pandemia.”, afirma Pasquali. Apesar de terem se habituado com gravações e lançamentos virtuais, os integrantes do grupo não escondem a ansiedade para a volta da normalidade. “A gente já se acostumou [com lançar músicas durante a pandemia], mas a gente quer ver como é no não pandêmico também”, assume o vocalista. “A gente está louco para fazer show, a gente não lembra mais como é”, acrescenta Mendes.

Além de Algum ritmo, a Jovem Dionísio conta com mais algumas colaborações no repertório. O grupo realizou parcerias com outros artistas nacionais como Murica, Clara Valverde e até mesmo com o DJ eletrônico Vintage Culture. Ao serem perguntados sobre outros artistas que gostariam de colaborar, Pasquali não pensa duas vezes antes de responder: Bruno Mars. “Se ele estiver a fim, a gente faz na hora”, brinca.

*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro