BBB21: prova bate e volta é alvo de polêmica e Leifert critica repercussão

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil (BBB21), queixou-se de notícias que envolvem uma suposta manipulação sua no programa. Ele rebateu as acusações com relação à prova bate e volta, feita neste domingo (11/4), e afirmou que não houve nenhuma influência ou dica.

Na noite de ontem (11), Arthur, Pocah e Fiuk participaram da disputa do bate e volta. A prova era de sorte e quem escolhesse o número 4 na última etapa estaria livre do paredão. Arthur foi o primeiro a chegar na fase final, mas a funkeira acabou vencendo a dinâmica.

Depois que o crossfiteiro escolheu um número, Tiago quis saber quantas vezes o participante já tinha jogado. "Quatro", respondeu Arthur. O apresentador confirmou: "Quatro, né?".

Nas redes sociais, fãs questionaram a conversa. Alguns classificaram a fala como uma espécie de dica ou uma suposta manipulação. O acontecimento foi um dos mais comentados do Twitter e virou matéria em diversos portais jornalísticos.

Como a Juliette/Big Juliette Brasil/esse João/adms/ viihbora/me engula/pirralha insuportável/bate e volta / Thaís/cuspideira/arthur/ Pocah/Tiago/#BBB21/Viih pic.twitter.com/422zsYxVDu — Ana Fdls. (@FidelisAriana) April 12, 2021

Tiago Leifert: "Quantas vezes você já foi, Arthur?"



Arthur: "Quatro, Tiago."



Tiago Leifert: "Quatro, né?!"



DEU A MORTA



HAHAHAHAHAHAHA — Beto Vargas (@betovargas01) April 12, 2021

Arthur mereceu ir pela burrice, o Tiago deu várias dicas que o número era o 4. #BBB21 pic.twitter.com/zku08EaqaT — Bento (@unsoleilradieux) April 12, 2021

No storie, Leifert compartilhou uma matéria do UOL com o título: "Fãs do 'BBB 21' apontam dica de Leifert durante a prova bate e volta". O apresentador escreveu que "desanima ler esse tipo de coisa" e ironizou: "É. Eu roubo! Adoro roubar".



o tiago leifert postou stories dizendo que não gostou de saber que ele deu dica para o arthur e duvidarem dele no bate volta. #BBB21 pic.twitter.com/9MuIkkT1bP — Marcos Najar (@marcosnajar_) April 12, 2021

O jornalista reclamou das notícias que reportavam a impressão do público. Para Tiago Leifert, os fãs podem ver o que quiserem, mas disse que se chateou por duvidarem dele daquela forma e ainda publicarem a “sensação, e não o fato”.

“Tô falando que eu fico desanimado porque é tão absurdo, tão baixo, tão ruim. E ainda publicar uma matéria dessas? Estamos há oitenta dias no ar. Todo o dia vem alguma pancada dessa e não falo nada, mas tem que ter uma linha vermelha e essa é a minha”, afirmou o apresentador.