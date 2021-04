Liv Moraes, filha de Dominguinhos, realiza shows em tributo ao sanfoneiro

CB Correio Braziliense

(crédito: Lennon Fernandes)

A intérprete Liv Moraes é filha do grande instrumentista, cantor e compositor Dominguinhos. Além de cantar MPB, ela carrega o legado musical do pai, eternizado por meio do forró. O projeto mais recente é justamente sobre isso. Intitulado Pontas e estrelas do meu coração, ele conta com seis apresentações musicais, que serão exibidas entre 19 e 29 de abril por meio do canal no YouTube, e é um tributo aos 80 anos do nascimento de Dominguinhos, que morreu em 2013.

Cada show foi gravado em um espaço diferente de São Paulo. Com variadas formações de banda, boa parte das apresentações trafega pelo universo nordestino. As outras estão relacionadas a trabalhos que a cantora desenvolve na MPB e no Jazz, as principais influências musicais nos 20 anos de carreira de Liv.

O show de abertura do projeto, que será exibido em 19 de abril, foi gravado no reduto do forró pé de serra, na capital paulista: a casa Canto da Ema. Era neste espaço que Dominguinhos gostava de celebrar os aniversários. Sendo assim, não podia ser diferente na celebração de sua memória. O evento homenageia os 80 anos do nascimento deste sanfoneiro, que teve como mestres Luiz Gonzaga e Orlando Silveira, e que trazia na formação influências do baião, bossa nova, choro, forró, xote e jazz. Na estreia, Liv Moraes sobe ao palco ao lado de Cosme Vieira (sanfona), Feeh Silva (zabumba), Elton Moraes (triângulo) e Kebinha (sax/flauta).

Programação

Segunda-feira (19/4)

Às 20h. Homenagem aos 80 anos de Dominguinhos. Show de abertura gravado no Canto da Ema, em São Paulo (SP), com Liv Moraes (voz), Cosme Vieira (sanfona), Feeh Silva (zabumba), Elton Moraes (triângulo) e Kebinha (sax/flauta).

Quarta-feira (21/4)

Às 20h. Dominguinhos em jazz e canção. Show gravado no Espaço Leão, com Liv Moraes (voz), Marcelo Ghelfi (piano), Thiago Alves (baixo acústico), Paulinho Vicente (bateria) e Kebinha (sax/flauta). O show apresenta canções de Dominguinhos em arranjos especialmente elaborados pelo maestro e pianista Marcelo Ghelfi, que também assina a direção musical. A apresentação mostra um outro lado do artista, que, de acordo com a filha, "fez canções com Rita Lee, Djavan, Chico Buarque, e passeou por todas as vertentes da música do mundo, incluindo jazz, blues e bossa nova”, disse, em nota.

Sexta-feira (23/4)

Às 20h. Chora sanfona. Show gravado no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Com Liv Moraes (voz) e Mestrinho (sanfona). O sanfoneiro convidado para este show acompanhou Dominguinhos durante um bom tempo nos palcos. A apresentação traz músicas que não foram muito tocadas para apresentá-las ao público.

Domingo (25/4)

Às 16h30. Dedicado a você. Show gravado na Casa Museu Ema Klabin. Com Liv Moraes (voz) e Cainã Cavalcanti (violão). O repertório é composto por canções da Música Popular Brasileira e deseja apresentar a versatilidade de Liv Moraes como intérprete. São composições de Fátima Guedes, Djavan, Chico Buarque, Alice Ruiz e Zeca Baleiro. O título homenageia a música homônima feita por Dominguinhos em parceria com Nando Cordel.

Terça-feira (27/4)

Às 20h. Sabiá viajante. Show gravado no jardim do Espaço Leão. Com Liv Moraes (voz) e Renato Cigano (sanfona). O sanfoneiro convidado gravou vários discos e acompanhou nos palcos nomes como Elba Ramalho, Alceu Valença, Moraes Moreira, Lenine, Yamandu Costa, Renato Teixeira e o próprio Dominguinhos. O show é dedicado a Luiz Gonzaga pela importância que teve na música e na vida de Dominguinhos.



Quinta-feira (29/4)

Às 20h. Sopro de mandacaru. Show gravado na casa de Dora Guimarães, sanfoneira e amiga de Dominguinhos. Com Liv Moraes (voz), Beto Corrêa (piano) do Trio Macaíba e Kebinha (sax/flauta). Para encerrar o projeto, a proposta é tocar ritmos nordestinos, como frevo, maracatu e caboclinho. Kebinha, marido de Liv, é filho do frevo e toca na SpokFrevo Orquestra. Essa é uma big band brasileira composta por 18 músicos, formada no Recife, em 2001, com objetivo de divulgar o frevo no Brasil e no mundo. Já Beto Corrêa é professor de piano no maior conservatório da América Latina, o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí.



Serviço

Projeto musical - Liv Moraes: pontas e estrelas do meu coração

Por meio do canal do YouTube da cantora. Entre 19 e 29 de abril. Em seis shows, a intérprete Liv Moraes, filha de Dominguinhos, apresenta o legado e as influências musicais do grande sanfoneiro, em uma homenagem aos 80 anos de seu nascimento. Gratuito. Livre.