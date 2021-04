MET Gala confirma edição de 2021 para setembro

CB Correio Braziliense

Após ter a edição de 2020 cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus, o MET Gala retorna este ano, mas como um evento menor do que o de costume. Marcada para 13 de setembro, a festa terá o tema In America: a lexicon of fashion, uma retrospectiva da moda norte-americana.

Organizado pelo Metropolitan Museum, em Nova York (EUA), o evento ocorre tradicionalmente na primeira segunda-feira de maio e atrai grandes nomes do mundo do entretenimento. A festa é uma espécie de cerimônia de abertura para uma nova exposição do departamento de arte do museu, trazendo um tema diferente anualmente.

Em 2022, o MET Gala está marcado para 5 de maio, quando o museu espera retornar à capacidade total. A edição do próximo ano será uma continuação da exposição de setembro deste ano, com o tema In America: an anthology of fashion.

Em anos anteriores, o MET Gala contou com a presença de celebridades como Jay-Z e Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Jared Leto e Gisele Bündchen.