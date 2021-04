Sarah, ex-BBB, faz harmonização facial e transforma seu rosto

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: GShow/ Reprodução)

Sarah Andrade, a oitava eliminada do BBB 21, passou por uma sessão de harmonização facial na última semana. O procedimento foi feito pelo dentista Igor Alves, de Belo Horizonte, que já atendeu as cantoras Gretchen e Joelma.

No caso da ex-BBB, o dentista aplicou botox na testa e em algumas linhas de expressão, mexeu no nariz, reforçou o contorno da mandíbula e preencheu as olheiras.

"Não vamos mudar, apenas corrigir. Vamos igualar os dois lados. Todo mundo tem um lado diferente do outro. Isso é normal do ser humano. Vamos manter o mesmo rosto, a mesma mulher, sem exageros, deixar mais delicado", explicou o profissional em vídeo publicado no Instagram.

Alves também disse que o resultado das intervenções estéticas será mais visível após 15 dias. “Ela está inchada e o botox ainda não fez efeito”. Essa não é a primeira vez que Sarah passa por um procedimento estético. Antes de entrar para o reality, a brasiliense fez preenchimento labial.

Os comentários sobre o procedimento foram divisivos. “Gostei, deu um ar de Angelina Jolie”, disse uma seguidora. “Gente, uma pessoa bonita, saudável. O que é “melhorar”? Estar dentro de um padrão de perfeição bizarro que vai deixar todo mundo igual - e paranóico. Fico chocada com um conteúdo como este”, criticou outra.

Sarah, nas primeiras semanas do BBB 21, era considerada uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão. Contudo, algumas alianças, desavenças e falas controversas sobre pandemia e política desgastaram sua imagem para o público.