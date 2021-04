Álbum de Toquinho com Jazz Sinfônica estreia nas plataformas digitais

CB Correio Braziliense

(crédito: Toquinho e Jazz Sinfo?nica/Divulgação)

O disco Toquinho e Orquestra Jazz Sinfônica ao vivo acaba de ganhar versão digital e está disponível nas plataformas musicais. O show conta com 11 canções e foi gravado em 2002, na Sala São Paulo. O lançamento ocorreu seis anos depois pela gravadora Biscoito Fino.



O espetáculo ao vivo promoveu o encontro de Toquinho e seu violão com a Jazz Sinfônica, que promove a união entre uma orquestra nos moldes eruditos e uma big band de jazz. O resultado é uma sonoridade única, com arranjos contemporâneos e originais do repertório escolhido.

Além de parcerias conhecidas de Toquinho, como Tarde em Itapoã, Aquarela e Regra três, com Vinícius de Moraes; e Samba de orly, com Vinícius e Chico Buarque, o álbum reúne temas de Heitor Villa-Lobos e Cyro Pereira, entre outros clássicos da MPB.

Repertório ao vivo

1 . Jobiniana

Cyro Pereira

2 . As rosas de Noel

Cyro Pereira

3 . Bachianas brasileiras Nº 5 - Ária (Cantilena)

Heitor Villa-Lobos

4 . Bachianas brasileiras Nº 2 - Tocata (O trenzinho do caipira)

Heitor Villa-Lobos

5 . Tarde em Itapoã

Vinícius de Moraes, Toquinho

6 . Samba de Orly

Vinícius de Moraes, Chico Buarque ,Toquinho

7 . Eu sei que vou te amar

Tom Jobim, Vinícius de Moraes

8 . Onde anda você?

Vinícius de Moraes, Hermano Silva

9 . Regra três

Vinícius de Moraes, Toquinho

10 . O caderno

Mutinho, Toquinho

11 . Aquarela

Vinícius de Moraes, Toquinho