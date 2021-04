BBB21: com bronca de Tiago Leifert, participantes apostam em novo pódio

RN Ronayre Nunes

A edição desta segunda-feira (12/4) do Big Brother Brasil 21 foi para recriar a brincadeira do pódio na tradicional reunião de condomínio da semana. Na simples dinâmica, os participantes tinham de apostar em quem chegaria na grande final, com um detalhe: agora com importantes mudanças em relação ao primeiro jogo do pódio ainda em 15 de fevereiro.

Arthur colocou em seu pódio Pocah e Caio, mas deu a placa de "não ganha" para a Juliette. Fiuk também jogou e colocou consigo Gil e Thaís e considerou que Arthur "não ganha" — após levar uma bronca do apresentador Tiago Leifert ao se recusar a apontar o nome do crossfiteiro abertamente como a pessoa que "não ganha", pois Fiuk só queria classificá-lo como uma desavença.

Thaís colocou Pocah e Viih Tube no seu pódio e o "não ganha" para Caio. João chamou Camilla e Thaís, mas apontou que Pocah não deve ganhar.

Camilla escolheu João e Juliette para seu pódio e deu a placa de "não ganha" para Arthur. Pocah escolheu Arthur e Thaís para compor seu pódio. O "não ganha" da artista foi para Gil.

Viih Tube chamou Thaís e Juliette para seu pódio e escolheu Arthur para receber o "não ganha". Juliette escolheu Camilla e Viih Tube para a final e deu a placa de "não ganha" para Arthur. Gil escolheu Fiuk e João para o pódio. Quem recebeu a placa de "não ganha" do economista foi Pocah.

Caio foi o último a jogar escolheu Arthur e Viih Tube para final. O "não ganha" de Caio foi Thaís.

