Fotógrafos arrecadam mais de R$ 3 mil em leilão beneficente

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Foi por meio do Instagram que os fotógrafos brasilienses José Roberto Bassul, Nick Elmoor e Zuleika de Souza comandaram um leilão em apoio ao combate à fome. Cada fotógrafo escolheu uma fotografia de sua produção criativa para ser leiloada. O valor arrecadado, R$ 3.175 , será encaminhado ao projeto Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS), que visa amenizar as consequências do coronavírus nas periferias do Distrito Federal.

Em entrevista ao Correio, a fotógrafa e colaboradora da ideia, Zuleika de Souza, comentou que foram escolhidos os trabalhos que estavam prontos em casa, já que a proposta para o leilão era ter um ritmo mais rápido. "A fome não espera o amanhã”, disse.

Iniciados na sexta-feira (9/4), os lances poderiam ser deixados nos comentários das postagens e a oferta mais alta ficaria com a obra. A inspiração veio do fotógrafo Cássio Vasconcellos, que também está realizando leilões pelo aplicativo em prol da causa.

O leilão ficou aberto por 48 horas, das 18h de sexta-feira (9/4) até às 18h de domingo (11/4). O autor do comentário de maior lance era contactado para confirmar a oferta e receber os dados da conta da organização RUAS para o depósito. A entrega da obra será acordada posteriormente.

“Foi legal porque muita gente participou, o que ajudou a dar visibilidade para o movimento”, afirmou Zuleika. “Até as pessoas que não comentaram foram lá e depositaram o dinheiro”.

As iniciativas de conscientização e distribuição de itens básicos da iniciativa já ajudaram mais de 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade, tanto no DF quanto no Entorno.

Mais informações em: http://ruas.org.br/covid19nasperiferias/