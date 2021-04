Candidato ao Oscar, Alexander Nanau será entrevistado por Petra Costa

CB Correio Braziliense

Petra Costa comandará a entrevista com o duplo candidato ao Oscar: o diretor Alexander Nanau - (crédito: Instagram/ Reprodução)

Vencedor na competição internacional de filmes apresentados pelo festival É Tudo Verdade: Festival Internacional de Documentários em 2020, Colectiv volta como atração especial na programação da atual 26ª edição do evento.

Indicado ao Oscar como melhor documentário e melhor filme estrangeiro de 2021, o longa será exibido às 12h de 18 de abril (restrito a 300 visionamentos), na plataforma É Tudo Verdade/ Looke. O 70º filme da programação tem a assinatura de Alexander Nanau, que, em seguida à exibição será entrevistado, às 14h, pela cineasta brasileira Petra Costa (ex-candidata ao Oscar por Democracia em vertigem).



Colectiv aborda crise e desmandos no sistema de saúde da Romênia. Há seis anos, um incêndio na boate Colectiv, em Bucareste, matou 27 pessoas e feriu 180. Outras vítimas morreram nos hospitais. Quando um médico dá pistas de um sistema de corrupção, jornalistas se aprofundam no tema e mostram fraude no sistema de saúde. Com a nomeação de um novo ministro, os esclarecimentos avançam e revelam o amplo esforço do governo em reformar um corroído sistema de saúde.

Colectiv

Plataforma É Tudo Verdade/ Looke

18 de abril, às 12h. Limite de 300 visionamentos.

De Alexander Nanau. Romênia/Luxemburgo, 109 minutos.

Não recomendado para menores de 14 anos.