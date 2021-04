Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (14/4)

OQ Oscar Quiroga

Desejo e amor



Data estelar: Vênus ingressa em Touro; Lua cresce no mesmo signo.



Quando desejas alguém, não queres essa pessoa completa, tu desejas apenas algumas partes dela, e tua mente funcionará exaltando o que desejas dela e ocultando todas as outras partes que, imaginas, tolerarias se obtivesses o que desejas. O desejo é assim, exclusivo e muito específico, muito diferente do amor, que é inclusivo e abrangente. Por isso, nunca confundas desejo com amor, porque são duas experiências diferentes, com resultados evidentemente distintos. Desejar é algo legítimo e inevitável, uma força cósmica importante que motiva diversas ações. O amor é mais legítimo ainda, porque denota a percepção da íntima ligação de tudo com tudo, provocando uma experiência sutil de familiaridade e conforto que não se pode comparar com nada, eclipsando toda e qualquer outra conquista que o ser humano possa fazer.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A consolidação dos interesses não há de ser exclusivamente sua, porque isso causaria muita frustração nas pessoas próximas. É preciso manobrar para que todos os interesses envolvidos sejam consolidados e satisfeitos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os desejos regem seu destino, por isso, chegou a hora de sua alma ser clara e transparente a respeito da natureza dos desejos que ardem no interior, e que motivam todas as ações a serem realizados. Desejos regentes.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As preocupações financeiras não precisam tomar todo seu tempo mental, reduza isso a um mínimo comum denominador, para organizar o que seja preciso, mas sem permitir que a preocupação invada tudo e se torne ansiedade.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dentro do possível, reúna as pessoas que faz tempo você não encontra, pois, essa renovação do contato servirá a diversos propósitos, alguns intencionais e outros que ainda sua alma não percebe. Relacionamento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça mais do que normalmente você faria, porque o momento não é normal e, ainda por cima, tem muita coisa acumulada. É normal deixar coisas para fazer depois, mas chega um momento em que o tempo cobra o atraso.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Amplie sua visão e aceite tudo que acontece, mesmo que seja para experimentar os resultados e efeitos em seu ânimo. Você verá que a aceitação não ofende seus princípios e ajuda muito a estabelecer boa convivência.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se há coisas acontecendo que deixam você com a pulga atrás da orelha, pois então, chegou a hora de você investigar, questionar e buscar respostas, antes de que essas suspeitas se transformem em paranoias. Em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Trate bem as pessoas, porque elas não são objetos, são sujeitos de enorme complexidade, tal qual você é. O bom trato que você ofereça a todas as pessoas será, também, o tanto de facilidade que você terá no futuro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este momento encerra muitas potencialidades, mas por enquanto, somente sua alma é capaz de as enxergar com clareza, porque para todas as outras pessoas são apenas ideias, fruto da imaginação. Considere isso.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se não houvesse restrições impostas pela pandemia, nem tampouco distanciamento social, este seria um momento perfeito para você juntar uma turma e se dedicar a celebrar a vida, como se hoje fosse o último dia.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Arrume e embeleze os lugares onde você passa uma boa parte do tempo, para que esses brindem com o conforto buscado. Essa não seria uma atividade superficial, porque tudo que faz bem à alma é algo fundamental. Isso sim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O jogo da vida se torna mais complexo neste momento, mas isso não quer dizer que algo errado esteja em andamento, pelo contrário. A complexidade resulta de tudo que você colocou em marcha, e que há de ser atendido.