Diplomata Ana Beltrane narra tragédias humanas em garimpos clandestinos

NM Nahima Maciel

(crédito: Fabiano Peres Rolando/Divulgação)

Em livro recém-lançado, a diplomata Ana Beltrame narra tragédias humanas nos garimpos. O passeio de Dendiara destaca o encontro de uma diplomata com uma criança de 10 anos em Caiena, na Guiana Francesa. Ela, cônsul-geral do Brasil na capital do departamento ultramar francês. A menina, vítima de estupro em um garimpo clandestino na fronteira do Brasil com o território da França.

Dendiara representa uma realidade brasileira para a qual nem sempre as autoridades querem olhar. Entregue a uma “madrinha” pela mãe, ela é levada para servir como ajudante de cozinha e prostituta em uma corrutela, como são chamados os garimpos na região. De dia, ela ajuda a “madrinha” na cozinha que serve os “home”. À noite, ela se deita com eles em troca de Toddynho vendido pela tia aos garimpeiros a preço de ouro. Aos 10 anos, idade aproximada, porque nem a própria menina sabe quantos anos tem, ela engravida e é abandonada à beira de uma estrada da Guiana Francesa. Levada a Caiena por policiais, acaba em um hospital enquanto a gravidez prossegue.

Ao desconfiar da nacionalidade brasileira da menina, a polícia aciona o consulado, e a cônsul entra em ação para tentar descobrir os nomes dos estupradores, da madrinha e da própria Dendiara. A intenção é responsabilizar e prender os criminosos, mas a diplomata precisa estabelecer um laço de confiança com a criança para conseguir as informações que a levariam aos culpados. É em torno dessa construção de amizade que o livro de desenvolve, ao mesmo tempo em que revela uma triste realidade em áreas mais remotas do país.

O passeio de Dendiara faz uma costura entre a realidade e a ficção. Ana Beltrame serviu em Caiena entre 2008 e 2013. Durante esse período, se deparou com alguns casos de abusos de crianças em garimpos clandestinos, mas Dendiara é um personagem fictício, já que a autora precisava proteger a identidade das menores. “Eu não podia contar a história real, porque precisava proteger a identidade dessas crianças, como manda o ECA (Estatuto da Criança do Adolescente). As meninas que conheci há 10, 12 anos estão na casa dos 20 e poucos anos, tentando reconstruir a vida. Então, misturei várias histórias numa só. Mexi bem”, avisa.

Fronteira amazônica



No livro, que também é um belo ensaio sobre a região da fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, a diplomata é a própria Ana. “Eu queria tornar conhecida essa região, tanto que o livro tem mapas e foram mapas feitos especialmente para focar na área que a personagem percorreu, que é cheia de garimpeiros. Eu quis trazer à luz uma região, uma fronteira, uma história do Brasil. E essa história dessa menina prostituída tão cedo, e com uma gravidez que mata nessa idade, foi muito pesada. De todas as histórias que ouvi prestando assistência consular, a coisa das crianças no garimpo foi a mais pesada, a mais dura, para mim, pessoalmente, de ver”, diz Ana.

Estudar a região da fronteira amazônica fez parte do trabalho para escrever o livro, mas a vivência também foi fundamental para a autora. “Descobri como a gente não conhece a Amazônia. Para cada país que fui, estudei aquela nação antes, me preocupei em conhecer a história, a geografia, as populações e a economia. E quando fui estudar a fronteira do Amapá com a França, descobri uma enormidade que não sabemos. É muito perto, mas tão difícil”, lamenta.

A prostituição de menores nos garimpos, ela explica, precisa de muito mais atenção das autoridades da região, especialmente no lado brasileiro.

Para a autora, parte do problema está na clandestinidade dos garimpos. “Se você começa a regularizar os garimpos, as famílias podem acompanhar. Isso não vai impedir a prostituição, mas vai reduzir”, diz Ana. No lado francês da fronteira, o garimpo é inteiramente proibido e há muita fiscalização. Do lado brasileiro, a situação é mais frágil. O Passeio de Dendiara pode virar filme em breve. Ana Beltrame autorizou a produtora Persona Filmes a transformar o livro em longa, e o roteiro está sendo feito por Elza Cataldo.

Serviço

O passeio de Dendiara

De Ana Beltrame. Tema Editorial, 192 páginas. R$ 40