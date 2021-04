Nasce o primeiro filho de Macaulay Culkin, astro de Esqueceram de mim

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Macaulay Culkin, 40, protagonista da franquia de sucesso Esqueceram de mim (1990) e a namorada Brenda Song, 33, anunciaram nesta segunda-feira (12/4) o nascimento do primeiro filho, Dakota Song Culkin. O casal contou a novidade em uma entrevista para à Esquire.

Dakota nasceu no dia 5 de abril, às 13h10 em Los Angeles, Estados Unidos, pesando pouco mais de 3kg. “Estamos muito felizes”, disse o casal à revista americana.



O bebê recebeu o nome em homenagem à irmã do ator, morta após um atropelamento aos 29 anos, em 2008.



Macaulay e Brenda se conheceram no set do filme Changeland, na Tailândia, em 2017.

Brenda Song e Macaulay Culkin anunciou o nascimento do primeiro filho (foto: Reprodução/Instagram )



Em 2018, o astro da franquia durante uma entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience, Macaulay declarou que planejava construir uma família com Brenda, conhecida por ter interpretado London Tipton, na série Zack e Cody: Gêmeos em ação (2005).

“Nós definitivamente temos praticado. Vou ter alguns bebês lindos. Ela é asiática, então terei bebezinhos asiáticos. Vai ser adorável. Um bando de Sean Lennons correndo pela casa. É isso que estou procurando", afirmou Culkin, referindo-se ao filho de John Lennon e Yoko Ono.

Discretos, o casal não divulgou nenhuma foto da criança até o momento.